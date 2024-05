Man op skeelers geeft klap aan passerende vrouw: "Was niet de bedoeling"

Een vrouw is afgelopen 21 mei rond 01.00 uur mishandeld door een man op skeelers die haar een klap gaf. Twee agenten achtervolgden de verdachte en hielden hem vervolgens rond de Vijzelgracht in het centrum aan. Het slachtoffer deed aangifte van mishandeling en de man moest mee naar het cellencomplex.

Vlak nadat de vrouw door de man is geslagen, benadert zij twee agenten, die vervolgens achter de dader aangaan. Een andere agent ontfermt zich over de vrouw verderop in de straat. Als de agenten de man op skeelers aanhouden, geeft hij aan dat 'het niet de bedoeling was' om de vrouw een klap te geven.

De agenten fouilleren de man, die herhaaldelijk zijn handen in zijn zakken steekt nadat de politieagent meermaals vraagt dit niet te doen. Op de bodycamvideo is te zien dat de verdachte vervolgens wordt meegenomen naar het cellencomplex, waarna hij zich later moet verantwoorden bij de officier van justitie.