Meeste Amsterdammers weten nog niet of ze voor of tegen groenplannen zijn

Over een week kunnen Amsterdammers weer naar de stembus. Niet alleen voor de Europese verkiezingen, maar ook voor een referendum over de aanpassingen die wethouder Reinier van Dantzig wil doorvoeren in de Hoofdgroenstructuur. Veel Amsterdammers lijken daar nog geen sterke mening over te hebben. Van de mensen die het al wel weten, is een kleine meerderheid voor.