Man (21) veroordeeld voor drie brandstichtingen in woningen in Zuidoost

Een 21-jarige man is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie, waarvan twee maanden voorwaardelijk, omdat hij september vorig jaar drie keer brand stichtte in woningen in Zuidoost. Bij alle brandstichtingen is de verdachte ook veroordeeld voor poging tot moord, aldus de rechtbank.

De verdachte stichtte de branden in opdracht van een kennis. Hem werd een beloning van 6.000 euro voor branden beloofd. Via Snapchat kreeg hij instructies over waar, hoe en wanneer hij deze moest uitvoeren. Zo stak de man molotovcocktails aan die in een plastic tas zaten, en gooide die naar binnen bij woningen.

Driemaal raak

De eerste brand stichtte de man op 14 september vorig jaar in Zuidoost. Op dat moment waren er mensen in de woning aanwezig, die moesten vluchten voor het vuur. Op 18 september kreeg de man dezelfde opdracht voor een andere woning. Laat op de avond gooit hij opnieuw een molotovcocktail naar binnen, terwijl er mensen in de woning zijn. "Doordat de brandweer tijdig ter plaatse was, is de schade beperkt gebleven", aldus de rechtbank.

Tot slot volgt er een derde keer: op 20 september vorig jaar gooit hij voor de tweede keer in dezelfde woning twee cocktails naar binnen. "De in de woning aanwezige mensen wisten tijdig te vluchten. De woning is vervolgens volledig uitgebrand", aldus de rechtbank.

Schuldig

De rechtbank stelt dat de verdachte de drie branden heeft gesticht en dat hij daarmee ook schuldig is aan poging tot moord. "Hoewel het volgens de verdachte niet de bedoeling was dat er slachtoffers zouden vallen en hij ook in de veronderstelling was dat er geen mensen thuis waren, had hij kunnen weten dat dat het gevolg zou kunnen zijn."