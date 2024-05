Voetgangersonderdoorgang bij Amstel hotel weer open, fietsers moeten nog wel omfietsen

Het Verkeer neemt deze week een kijkje bij de Tulpbrug. Er wordt gewerkt aan de brug en de fietstunnel onder de Torontobrug. De brug en tunnel zijn momenteel afgesloten zodat de onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

De Tulpbrug en de tunnel onder de Torontobrug zijn gesloten vanwege groot onderhoud. En volgens omgevingsmanager Wenda Westerhuis is dat ook hard nodig. "Delen waren versleten, het is vies, tegels zijn gebroken en als dan ook het water niet wegloopt en het asfalt is versleten, dan moet je dat op een gegeven moment vervangen." Alles wordt gereinigd, het beschadigde beton en de goot voor het water worden hersteld, daarna wordt er ook een nieuwe asfaltlaag aangebracht.

De afsluiting zorgt voor veel verschillende reacties in de buurt. "Ja, nu moet ik weer helemaal om. Ik word er niet goed van", vertelt een fietser. Voor anderen zijn de werkzaamheden minder hinderend. "Qua omrijden, je went er gewoon aan. Het is ook maar twee minuten om", vertelt een buurtbewoner. "Daarbij De Hoop was ook al ongemak. Maar uiteindelijk wordt het allemaal mooier", geeft een vrouw aan.

Gevolgen voor het verkeer Door de afsluiting van de brug geldt er voor fietsers een omleidingsroute via de Wibautstraat. Dit wordt aangegeven via bebording. "Voetgangers merkten wel meer hinder van de afsluiting", vertelt Westerhuis. In eerste instantie zou de onderdoorgang volledig afgesloten blijven tijdens de werkzaamheden. "Maar we hebben de planning naar voren geschoven en nu is de brug voor voetgangers aan het eind van de middag weer toegankelijk." De werkzaamheden zijn 5 juli klaar en dan is de brug weer volledig toegankelijk voor voetgangers en fietsers.