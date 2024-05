OBA Live nl OBA Live: Radio mArt, AT6 en FunX Awards

Deze week in OBA Live hebben we drie audiomakers aan tafel. Met radiolegende Norman van Gom, bekend van Radio mArt hebben we het over zijn lintje, spreken we regisseur en schrijver Jan Hulst over de podcast AT6 en geeft programmadirecteur van FunX Eva Hol al wat prijs over de FunX Awards 2024.

Een koninklijke onderscheiding Norman van Gom is directeur en het geluid van Radio mArt, een zender die zich al vanaf 1984 op de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam richt. Voor zijn werk heeft hij zelfs dit jaar een lintje gekregen. Norman: "Ik was erin geluisd en kon hem niet weigeren." De waardering in de vorm van een lintje vanuit de gemeente is er, maar helaas moet Radio mArt van anti-kraakpand naar anti-kraakpand verhuizen, omdat zij na al die jaren nog steeds geen vaste werkruimte kunnen bemachtigen. Er wordt hard aan gewerkt om daar verandering in te krijgen.

AT6 - Het echte geluid uit Amsterdam Jan Hulst is schrijver en regisseur. Als regisseur is hij in het theater veel met het visuele aspect bezig, maar bij de podcast AT6, die door anderen als absurdistisch bestempeld wordt, kan hij vrij en zonder concept werken. Jan: "Wij zijn de podcast begonnen omdat we geen zin meer hadden om film shit te regelen. Want als we het hele visuele skippen scheelt dat gedoe en kan je toch een verhaal vertellen. "

De FunX Music Awards De FunX Music Awards worden voor de 11e keer uitgereikt, en voor de derde keer in AFAS Live. Programmadirecteur Eva Hol licht alvast het tipje van de sluier. Naast veel nieuw talent zal er dit keer ook aandacht geschonken worden aan de (Amsterdamse) grondleggers van de Nederlandse Hip Hop. Voor Eva is radio het medium waar ze zich het meest in kan vinden. Vooral live kan een programma alle kanten op gaan. Eva: "Je bouwt met radio meer een relatie op met de luisteraar dan bij televisie."

