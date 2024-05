Werk Streetart Frankey te zien in expositie: "Ik wil mijn eigen pretpark openen"

Kunstenaar Frankey, je kan hem kennen van zijn vele straatkunstwerken die de stad opvrolijken, exposeert deze zomer in een galerie op het KNSM-eiland. Dit keer zijn z'n werken dus tussen vier muren te bewonderen, maar ze zijn nog steeds even 'Streetart Frankey'. "Ik wil de mensen laten lachen."

"Het eerste wat ik maakte was een grote deurbel", vertelt Frankey over zijn werk. Als hij erop drukt, echoot zijn eigen lach door de galerie. "Dan hoor je dus een lach waarvan je zelf ook gaat lachen. En belletje lellen mag natuurlijk niet, maar het is wel heel erg leuk, dus dat wilde ik laten zien." Opvallend is ook hetgeen waar de bel op is gehangen. "Ja, een hondenhok... Want een hondenhok heeft normaal gesproken geen bel."

De echte eyecatcher in de ruimte: een groot bronzen fontein, met daarin een Romein... Frankey deelt hoe hij op het idee is gekomen. "Ik hou altijd van die grote feesten in steden, waarbij mensen dan in de fonteinen gaan dansen. Fonteinen zijn vaak groot en klassiek. En toen dacht ik: zouden de oude Romeinen ook al in fonteinen hebben gefeest? Zou een ridder dan zijn hele outfit hebben uitgedaan; zijn helm, harnas, schild en speer, om vervolgens bovenin van een drankje je genieten? Dat vond ik een grappig beeld."

Eigen pretpark

Eigenlijk is de expositie aan de KNSM-laan een klein voorproefje op wat Frankey over vijf jaar echt wil realiseren: zijn eigen pretpark. "Het zit al in het woord 'pretpark'. 'Pret'. Ik wil de mensen laten lachen. Met die ambitie in gedachten, dacht ik: het is leuk om in de galerie figuren en installaties te laten zien die ook een plek zouden kunnen hebben in het pretpark."

Galeriehouder Martijn Wanrooij acht de kans dat Frankey zijn eigen park gaat openen zeer realistisch. "Met elke kunstenaar is het anders werken. Frankey weet precies wat hij wil en daar is hij niet vanaf te brengen." De expositie is in elk geval tot augustus te bezoeken in zijn galerie. "Misschien houden we hem zelfs nog iets langer aan", zegt Wanrooij.