Stad nl Renzo brengt ode aan de plaskrul: "De krul is meer dan de geur"

Door de stank hebben mensen vaak onterecht een verkeerde associatie met de plaskrul zegt fotograaf Renzo Gerritsen. Om te bewijzen dat de krul meer is dan alleen de geur die er vanaf komt, maakte hij het boek: Gezeik in Amsterdam.

Simpel, maar zéér praktisch. Dat typeert de ware schoonheid van de plaskrul, zegt Renzo Gerritsen. "Of ik een fascinatie heb durf ik niet te zeggen, maar ik ben zeker fan van de krul", vertelt hij. De plaskrul is al sinds 1880 in het Amsterdamse straatbeeld te zien en was een initiatief van de gemeente om wildplassen tegen te gaan. "Het ontwerp is door de gemeente bedacht. Geïnspireerd op de Gulden Snede. In andere steden hebben ze het stinkende urinoir verwijderd. Ik vind het wel ballen hebben dat hij hier nog staat."

Quote "Ik vind het wel ballen dat hij hier nog staat" Renzo Gerritsen, maakte een boek over de plaskrul

AT5

De stad kent volgens Gerritsen nu nog 37 plaskrullen. En enkele hebben een nog specialer plekje zijn hart veroverd dan andere. Zoals die op de Oudezijds Voorburgwal. "Hij is prachtig. Helemaal ontworpen in de Amsterdamse School stijl." Ook het exemplaar voor de Oude kerk wil hij uitlichten. "Niet alleen vanwege het uitzicht, maar ook omdat er twee beeldjes op staan. Die zijn uniek. Ze kijken je toe. Moet je geen plasangst hebben, want dan duurt het te lang", grapt hij. Protest In de loop der jaren kwam er steeds meer verzet tegen de krullen. Onder andere dus vanwege de stank, maar ook omdat de krul niet inclusief is. "Dat is ook een beetje de schuld van de gemeente want er werd geen budget voor vrijgemaakt. Daarnaast waren ze ook bang voor vandalisme, omdat er andere dingen kunnen gebeuren als het hokje dicht kan gaan."

AT5

Volgens Gerritsen hanteert de gemeente een uitsterfbeleid, wat inhoudt dat de krullen niet vervangen worden als ze stuk zijn of voor overlast zorgen. De gemeente laat weten dat plaskrullen worden verwijderd omdat ze na een herinrichting niet meer in het nieuwe ontwerp passen of voor overlast zorgen. "In een aantal gevallen komt er een MVG-toiletvoorziening in de plaats van een plaskrul. Dit proces loopt bijvoorbeeld op de Noordermarkt. En ook bij Artis zijn er plannen om de plaskrul daar te verwijderen en een mvg-toilet (beschikbaar voor mannen, vrouwen en mindervaliden) terug te plaatsen", vertelt een woordvoerder.