Gamend studeren in Purmerend: "Het nieuwe Amsterdam-Noord"

Gamend studeren, hier in Purmerend kan het. Nu Amsterdam drukker en voller wordt, is het tijd om ook buiten de stad te kijken. Wordt deze campus de nieuwe spot voor studenten? Bouw Woon Leef nam een kijkje bij deze nieuwe Esports Tech Campus.

"Je ziet dat steeds meer bedrijven, tech- of databedrijven worden. Wij leiden programmeurs, data-analisten, Prompt engineers en marketeers van de toekomst op via gaming", legt Tuip uit.

Dirk Tuip is de oprichter van de H20 Esports Campus Amsterdam. Hij ontmoet ons op het terrein in Purmerend. "Hier zitten dagelijks 200 studenten. Zowel HBO, MBO, als voortgezet onderwijs", vertelt hij. De campus focust zich op tech en op Esports zoals al in de naam terug te vinden is.

Ook spreken we Marcella Wiffrie. Zij houdt zich namens Gemeente Purmerend bezig met het hele gebied rondom de tech campus. Volgens haar gaat het er vooral om hoe er door middel van gaming maatschappelijke problemen opgelost kunnen worden. "Hoe gaan we bijvoorbeeld problemen in de zorg oplossen? Zorgrobots zijn een voorbeeld daarvan. Ook werken we met Virtual Reality (VR)", vertelt ze.

Wiffrie ziet ook een voordeel in meer samenwerkingen tussen campussen in Purmerend en Amsterdam. "Er zitten veel hoogopgeleiden in Amsterdam. Maar hier in Purmerend zitten uiteindelijk de mensen die het moeten doen. We hebben hier veel handjes."

Purmerend is aantrekkelijk voor studenten door de ligging en de prijs van de woningen, volgens Tuip. "Je kan er goedkoper wonen dan in Amsterdam en het ligt heel dichtbij. In een metropool is de afstand eigenlijk niks."

"Ik noem het ook weleens het nieuwe Amsterdam-Noord", grapt Tuip. "Amsterdam moet ook ergens naartoe groeien en een van de eerste dingen die je tegenkomt is Purmerend."