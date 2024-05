Agenten herkennen verdachte bij demonstratie Stopera

Agenten hebben iemand herkend tijdens een demonstratie bij de Stopera die verdacht wordt van openlijke geweldpleging richting de Mobiele Eenheid. De verdachte zou het geweld afgelopen maandag bij een demonstratie op de Dam hebben gebruikt. Hij of zij is aangehouden, meldt de politie op X .

In de Stopera ging burgemeester Femke Halsema vanmiddag in gesprek met studenten over het politieoptreden tijdens de UvA-demonstraties. Buiten het gebouw hielden tientallen mensen een pro-Palestijnse demonstratie.

Maandag kwamen op de Dam tientallen tegendemonstranten op een pro-Israëlactie af. Hierbij werd geweld naar de politie gebruikt en werden in totaal 73 mensen aangehouden.

Agenten herkenden vandaag dus een persoon die afgelopen maandag geweld pleegde richting de Mobiele Eenheid, en hielden hem aan.