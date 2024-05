Staatssecretaris Van der Burg (VVD) wil niet in kabinet met PVV: "Liberaal tegengeluid is nodig"

In het gesprek met presentator Kemal Rijken blikt Van der Burg terug op zijn periode in kabinet-Rutte IV, waarin hij de Spreidingswet introduceerde en door het parlement kreeg. Amsterdam moet volgens die wet verplicht 1198 extra plekken regelen voor asielzoekers. Na de verkiezingen van 22 november vorig jaar diende VVD-leider Dilan Yeşilgöz vanuit de Tweede Kamer een motie in om de Spreidingswet in de Eerste Kamer niet te behandelen. Dat zette kwaad bloed bij de Eerste Kamerfractie van de VVD, die overvallen werd door haar voorstel. Mede daardoor kreeg Van der Burg de wet er uiteindelijk toch door de Eerste Kamer, zo wordt in het interview duidelijk.

Het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is kort en bevat veel open eindjes. Door deze zogeheten 'vrije kwesties' is het als een soort kleurplaat die nog niet af is. Van der Burg vindt dat een mooie term en ziet ook daar kansen, maar houdt de kaarten nog op de borst. Wel laat hij zich inspireren door Amsterdam, waar hij is opgegroeid en nog steeds woont. "Voor mij is de Bijlmer altijd thuiskomen, zeker zodra ik in het gebied binnen de dreven kom," zegt Van der Burg, die zijn jeugdjaren in Zuidoost doorbracht en daar in 1982 lid werd van de VVD. De politicus gaat er prat op liberaal te zijn en de menselijke kant van het liberalisme in Amsterdam te hebben gezien, met name na de Bijlmerramp.

