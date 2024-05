Man die omkwam op Schiphol klom bewust in draaiende motor van vliegtuig

Eerder liet KLM weten dat er 'een afschuwelijk incident heeft plaatsgevonden waarbij een persoon in een draaiende vliegtuigmotor is beland'. KLM-directeur Marjan Rintel schrijft dat 'onze gedachten uitgaan naar de naasten van de overledene en alle mensen die het ongeval hebben gezien', Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt ongeveer dezelfde woorden: "Verschrikkelijk nieuws over een dodelijk ongeluk op Schiphol vandaag. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer en de mensen die getuige waren van het ongeval."

Heb jij hulp nodig?

Heb jij vragen over zelfmoord of heb je hulp nodig? Praten of chatten kan (anoniem) via 113.nl, bel 113 of gratis met 0800-0113.