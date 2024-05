'Aanvaller Mikautadze definitief weg bij Ajax'

De Georgische aanvaller Georges Mikautadze gaat definitief weg bij Ajax. Sinds vorig jaar speelt de 23-jarige al op huurbasis bij FC Metz, maar volgens De Telegraaf is een optie tot koop in het contract van de aanvaller gezet.

Ajax zou dertien miljoen euro voor Mikautadze ontvangen. Ajax kocht de speler vorig jaar zomer juist voor zestien miljoen van FC Metz.

Bij de Franse club was hij met 23 doelpunten topscorer in Ligue 2, het tweede niveau in Frankrijk. In Amsterdam kon de Georgiër, net als veel andere nieuwelingen in het team, niet zijn draai vinden.