Twee mannen gewond door schietpartij voor Bijlmer Arena, politie zoekt tien verdachten

Bij de schietpartij raakten twee mannen gewond. "Een groep van ongeveer tien verdachten slaan na de beschieting op de vlucht richting het naastgelegen busstation van station Bijlmer Arena", schrijft de politie in een bericht. ''Hierna ontbreekt ieder spoor van hen."

Meerdere hulpdiensten, waaronder ambulances en een traumateam, kwamen met spoed ter plaatse en hebben de twee slachtoffers eerst op straat behandeld. Ze zijn daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gebied tussen het station en de bioscoop werd afgezet en medewerkers van de Forensische Opsporing doen onderzoek. De politie roept iedereen die iets gezien heeft op zich te melden.

Signalement

De politie heeft een signalement vrijgegeven van twee van de verdachten. De eerste, schietende verdachte, is een donker getinte man met een zwart-grijze jas van The North Face. Verder droeg hij een zwarte broek en zwarte schoenen met witte streep en had hij een vuurwapen bij zich. Een tweede verdachte is een donkergetinte man op een step. Hij droeg een geel shirt en zwarte broek.