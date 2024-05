Zes luchthavenmedewerkers opgepakt voor drugssmokkel op Schiphol

De opgepakte verdachten zijn allemaal mannen in de leeftijd van 32 tot 51 uit Diemen, Almere en Amsterdam. Een speciaal team van de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) begon het onderzoek nadat er tips waren binnengekomen dat er mogelijk cocaïne was verstopt in pallets uit Suriname.

Hierbij kwam een 51-jarige inwoner uit Diemen als zogenaamde ‘luchthavenmakelaar’ in beeld, die opdrachten kreeg om via Schiphol cocaïne binnen te laten brengen. Een oud–luchthavenmedewerker, een 48-jarige inwoner van Almere, was de schakel tussen de luchthavenmakelaar, de uithalers en chauffeurs die de partijen verder Nederland in moesten brengen.

124.000 cash

In het onderzoek zijn ook meerdere woningen, bedrijfspanden en voertuigen doorzocht. Hierbij heeft het onderzoeksteam onder andere administratie, telefoons, voertuigen, een stroomstootwapen en circa 124.000 euro aan cash en crypto-valuta in beslag genomen.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Drie verdachten zitten in voorlopige hechtenis en de andere verdachten zijn deze week aangehouden en worden vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.