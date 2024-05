Duizenden mensen verwacht bij klimaatmars op de Zuidas vanmiddag

De Klimaatcrisis Coalitie (KCC), een samenwerking van acht maatschappelijke- en milieuorganisaties, organiseert vandaag een mars langs de Zuidas. De organisatie houdt de grote bedrijven in het financiële hart van de stad verantwoordelijk voor schade aan het klimaat. Een woordvoerder van de organisatie verwacht duizenden mensen.

De mars begint om 14.00 uur op het Gustav Mahlerplein. De demonstranten lopen via het George Gershwinplein en de Gustav Mahlerlaan weer terug naar het startpunt. Om 15.30 uur begint het podiumprogramma met onder andere een theatermonoloog van Freek Vielen en een optreden van Aafke Romeijn.

Protestival

Voor het eerst wordt er aansluitend ook een 'Protestival' georganiseerd. Dit duurt tot 18.00 uur. Op het festival hebben verschillende organisaties een stand zoals Greenpeace en Milieudefensie. De activiteiten vinden plaats op het Gustav Mahlerplein, de Gustav Mahlerlaan en op het George Gershwinplein.

Het is niet de eerste keer dat de KCC een grote klimaatmars organiseert in de stad. Afgelopen november liepen er 85.000 klimaatdemonstranten naar het Museumplein, waaronder Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg.

De tocht zelf verliep rustig en zonder arrestaties. Wel was er ontstond er een opstootje toen de microfoon werd afgepakt van Thunberg toen ze aandacht vroeg voor de situatie in Gaza. Een man vond dat ze de demonstratie daarmee te politiek maakte greep in.