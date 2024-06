Bewoners Gaasperplas tegen bomenkap voor bushaltes naast bestaand busstation

Met de komst van de nieuwe snelbus die vanaf eind 2024 tussen IJburg en Bijlmer Arena gaat rijden, moeten er volgens de gemeente twee nieuwe haltes komen langs de Langbroekdreef in Zuidoost. Buurtbewoners zijn daar ontevreden over. Zo moeten er veertien bomen voor worden gekapt en kan het tot onveilige situaties leiden, zeggen ze.

"Nee! Tegen kappen 14 bomen, laat hier geen bushalte komen!" Dat staat in koeienletters op een spandoek dat langs de Langbroekdreef hangt. Buurtbewoners van de Gaasperplas zijn ontevreden over de plannen van de gemeente om twee bushaltes langs de kant van de weg te plaatsen. In de nieuwe situatie moeten reiziger eerst de drukke weg oversteken. Ook moeten er veertien bomen voor worden gekapt. Dat terwijl ze juist in 2015 juist geplant waren als compromis voor de groenkap voor de A9", vertelt buurtbewoner Margreet.