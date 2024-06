Stad nl Honderden aanvragen voor loodchecks in volkstuinen: "Even geen sla meer in de voortuin"

Afgelopen week is de gemeente gestart met bodemchecks op tuinpark Amstelglorie. Het is een van de parken waar sterk verhoogde loodwaarden zijn aangetroffen. Er zijn inmiddels al meer dan 400 aanvragen gedaan voor een gratis check op lood in de verschillende volkstuinen.

Dat er veel aanvragen zijn, is niet zo gek. Op 27 februari 2024 werd bekend dat er in een deel van de volkstuinen een te hoge concentratie lood in de grond zit. En dat geeft, hoewel klein, ook gezondheidsrisico's. Bij volwassenen kan het jarenlang binnenkrijgen van te veel lood leiden tot een iets hogere bloeddruk en verminderde nierfunctie. Voor kinderen kan het heftiger uitpakken. Aanraking met te veel lood kan voor hen impact hebben op de ontwikkeling van hun hersenen en hoe ze kunnen leren.

AT5

De meeste tuinders op Amstelglorie nemen het zekere voor het onzekere en hebben een controle aangevraagd bij de gemeente. "Ik vind het heel spannend, als het goed is komen ze morgen of overmorgen controleren. Dus ik ben aanwezig om ze goed in de gaten te houden."

Quote ''Ik ben niet bang, het is een groter probleem voor kleine kinderen'' Tuinder Amstelglorie

Uit de eerste controle deze ochtend blijkt dat er inderdaad lood aanwezig is in de grond. Dit is geen verrassing voor de tuinders die ondertussen al aan de koffie met cake zaten. "Het is goed om te weten. Er zit lood in de voorkant van onze tuin, dus daar moeten we maar geen nieuwe sla in planten." De verwachting is dat alle volkstuinders die nu op de lijst staan voor april 2025 aan de beurt zijn geweest voor een loodcheck. Na Amstelglorie volgen er nog controles bij Nut en Genoegen, Sloterdijkermeer, Ons Buiten en Amstelhof. Naast controles bij volkstuinen controleert de gemeente ook particuliere woningen die een tuin hebben. Voor de checks bij volkstuinen én bij woningen met een tuin samen zijn er al meer dan 4000 aanvragen binnengekomen.