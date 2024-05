Halsema: drie aangiftes en zestig klachten tegen politie na demonstraties UvA

Er zijn zestig klachten tegen de politie ingediend na de UvA-demonstraties van de afgelopen weken. De helft is terzijde geschoven. De klachten gaan over het gebruik van geweld door agenten. Ook zijn er drie aangiftes gedaan. Het onderzoek naar het politieoptreden en de evaluatie lopen op dit moment nog. Dat zegt burgemeester Femke Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "Vooralsnog ga ik er vanuit dat het politieoptreden proportioneel is geweest."

"We hebben op dit moment zestig meldingen liggen, waarvan er ongeveer dertig terzijde moeten worden geschoven, omdat het in die gevallen niet gaat om mensen die zelf betrokken waren, maar het bijvoorbeeld op tv hebben gezien", legt Halsema uit.

Of dat veel meldingen en aangiftes zijn? Halsema: "Dat kan ik niet goed beoordelen. Politiegeweld in Amsterdam is uitzonderlijk, we proberen het koste wat het kost te vermijden."

Vreedzaam

Het onderzoek naar het politieoptreden loopt nog. "Als er politiegeweld wordt gebruikt, wordt dat altijd onderzocht, dat doen we nu ook. Ik stel mij nu op het standpunt dat politieagenten onder grote druk hebben moeten opereren, waartegenover ook geweld is gebruikt, dat is niet vreedzaam natuurlijk. Vooralsnog ga ik er vanuit dat het politieoptreden proportioneel is geweest. Na het onderzoek trekken we een finale conclusie en als het geweld niet klopt, dan zult u van mij horen."

De burgemeester bestrijdt dat alle studenten vreedzaam waren. "Het gemak waarmee wordt gesuggereerd dat studenten vreedzaam waren, daar heb ik moeite mee. Ik heb ook beelden gezien van ammoniak dat naar politie wordt gegooid."

Paus

Halsema stond in 1985 zelf te demonstreren tegen de komst van de paus naar Utrecht, maar was al weg toen dat uit de hand liep. En in 1997 verliet ze de PvdA, onder meer vanwege de manier waarop de politie in Amsterdam omging met protesten tegen de Europese top in Amsterdam.

Of er een parallel te trekken is tussen de Halsema van toen en de studenten van nu? "Het is onvergelijkbaar. Een groep Italiaanse werklozen is toen preventief gehecht, dat vond ik onacceptabel en passen wij hier nu niet toe. We gebruiken geen geweld, we begeleiden vreedzame demonstraties, behalve als het overgaat in gewelddadige bezettingen en er op grote schaal vernield wordt en er geweld tegen de politie wordt gebruikt. En dat is wat er gebeurd is."

