Succescoach Ajax Vrouwen neemt afscheid: "Heb de keuze te accepteren"

Ze is al van jongs af aan fan van Ajax en het zal altijd haar club blijven: succescoach Suzanne Bakker neemt na zes jaar afscheid bij Ajax. Hoewel ze zelf graag was gebleven, kijkt ze positief terug op de afgelopen jaren: "We hebben geschiedenis geschreven in Europa."

We spreken Suzanne Bakker aan de rand van het veld waar het talententeam bezig is aan de laatste training van het seizoen. Zelf begon ze daar in 2018 haar carrière bij Ajax. Ze hield warme gevoelens over aan die tijd. "Ik ben enorm trots dat de helft van het eerste elftal uit dit talententeam komt. Dat laat maar weer de waarde van onze opleiding zien", vertelt ze.

Bakker kijkt terug op een succesvolle tijd bij Ajax. Vorig jaar loodste ze haar team voor het eerst in vijf jaar naar de landstitel en dit jaar schreef Ajax geschiedenis door tot de kwartfinale van de Champions League te komen. Daarom kwam het bericht dat haar contract niet verlengd zou worden voor veel mensen als een verrassing.

Over haar vertrek zei ze destijds dat ze het niet zag aankomen en het zelf graag anders had gezien. Ze wil opnieuw niet ingaan op de precieze reden van haar einde als coach van Ajax, maar zegt dat ze er een vervelend gevoel bij had omdat het uit het niets kwam. "Daarna heb ik de knop omgezet. Ik kijk terug op zes mooie seizoenen", vertelt ze.

Europees avontuur

Bakker gaat eerst een weekje naar de zon en daarna liggen de opties voor een nieuw voetbalavontuur nog open. Ze zegt gesprekken te voeren met verschillende partijen, maar er is nog geen witte rook. "De prestaties die we met Ajax hebben gedaan het afgelopen jaar heeft Europa ook gezien. Ik heb alle vertrouwen dat er iets moois uit gaat komen."