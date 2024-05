Duizenden demonstranten lopen klimaatmars op Zuidas: "Dit is een crime scene"

De organisatie die de mars vandaag organiseerde, houdt de grote bedrijven in het financiële hart van de stad verantwoordelijk voor de schade aan het klimaat.

"We hebben gehoord dat veel bedrijven mensen vrij hebben gegeven en dat is op zich jammer. Maar we hopen nadrukkelijk ook in gesprek te gaan met werknemers en we weten zeker dat de boodschap wordt gehoord", vertelt woordvoerder Milieudefensie Peer de Rijk aan AT5.

En die boodschap wil de organisatie met een geweldloze en vriendelijke demonstratie overbrengen. "Met een duidelijke boodschap, die we stevig neerzetten", aldus De Rijk.

Mars

Een klimaatmars is niet nieuw, wel werd er vandaag voor het eerst een 'Protestival' georganiseerd. Volgens een aantal demonstranten is dit ook zeker niet de laatste. "Dat we hier alweer lopen, dat zal nog wel jaren duren. Maar dat is hoe dingen gaan, het gaat helaas niet snel; de oplossing niet, maar ook de problemen niet in de wereld."

De mars begon om 14.00 uur op het Gustav Mahlerplein en liep rond 18.00 ten einde. Op het festival stonden verschillende organisaties, zoals Greenpeace en Milieudefensie met een stand. De activiteiten vonden vandaag naast het Gustav Mahlerplein, op de Gustav Mahlerlaan en op het George Gershwinplein plaats.