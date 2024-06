Nog steeds duizenden boetes per week bij knips op en rond Sloterweg

De knips op de Sloterweg en Laan van Vlaanderen in Nieuw-West zorgen, ondanks dat ze al maanden bestaan, nog steeds voor duizenden boetes per week. De gemeente overweegt inmiddels de situatie te verduidelijken met belijning op de weg. Ook verdwijnt een van de drie knips mogelijk.

In de laatst bekende week, die van 29 april tot en met 5 mei, werden er op de drie knips samen nog zo'n 2900 boetes uitgedeeld, zo blijkt uit een tabel in een brief van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) aan de gemeenteraad. Met name het aantal boetes op de Laan van Vlaanderen, waar sinds januari van dit jaar beboet wordt, is hoog.

Gemeente

Van der Horst concludeert dat er na de beginperiode van de knips, de Sloterweg-oost en Laan van Vlaanderen kwamen later dan de Sloterweg-west, een 'dalende trend' te zien is. Er zijn wel twee weken waarin het aantal boetes rond de 0 lag, maar dat kwam door calamiteiten zoals de overstroming van de nabijgelegen Johan Huizingalaan. "De vorm van intelligente toegang zoals ingevoegd op de Sloterweg en Laan van Vlaanderen is nieuw voor de gemeente Amsterdam", schrijft Van der Horst. "Dit betekent dat we ook tegen een aantal zaken aanlopen waar we van leren en die verbeterd kunnen worden." Zo ziet ze het aanbrengen van belijning op de weg als 'haalbaar en uitvoerbaar', net als het aanpassen van borden. Ook worden er mogelijk meer ontheffingen aan bewoners en ondernemers gegeven, al is daar wel onderzoek naar nodig. Knip Sloterweg-oost mogelijk weg De knip op de Sloterweg-oost zal mogelijk verdwijnen vanwege klachten van bewoners. Die klachten gingen over de locatie en overzichtelijkheid. Ook reed er minder verkeer op dit deel van de weg dan eerst was voorspeld. Van der Horst schrijft te onderzoeken of het nog noodzakelijk is om deze knip te behouden en komt daar wel pas aan het eind van dit jaar op terug.

De Sloterweg-oost / AT5

De wethouder lijkt verder tevreden. "De belangrijkste conclusie is dat de Sloterweg een stuk rustiger is geworden en daarmee een stuk veiliger voor fietsers. Belangrijk is ook dat we vooralsnog geen aanwijzingen of gegevens hebben ontvangen dat verkeersonveilige situaties zijn ontstaan op plekken waar het drukker is geworden. Hiermee bereiken we de belangrijkste doelstellingen van het project." Ze geeft wel aan dat het verkeer op de Johan Huizingalaan, de weg die vaak gebruikt wordt om de Sloterweg en Laan van Vlaanderen te vermijden, niet altijd goed doorstroomt en dat er daar 'aandachtspunten' zijn. Ook blijft de gemeente in 2024 meten en data bekijken.

Extern onderzoek naar bebording Een onderzoeksbureau uit Rotterdam heeft gekeken naar de borden en heeft automobilisten gesproken. Het bureau concludeert dat de borden weliswaar aan de wet- en regelgeving voldoen, maar dat het voor automobilisten lastig is om zich eraan te houden. "In combinatie met het literatuuronderzoek en de contextanalyse kan de onduidelijkheid worden toegeschreven aan de volgende factoren: informatiestress, niet eenduidige informatie, visueel onduidelijke borden en de locatie van het verbodsbord is te laat om hierop te handelen", schrijft het bureau in het rapport. "Hiernaast wordt aangegeven dat men de kans op het krijgen van een boete onderschat en dat men moeite heeft met het doorbreken van oude gewoonten." Het bureau raadt aan om de borden duidelijker zichtbaar te maken met bijvoorbeeld verlichting. Omdat de knips op de Laan van Vlaanderen alleen doordeweeks tussen 7.00 – 10.00 uur en 16.00 – 19.00 uur gelden, zou er ook alleen dan een signaal zichtbaar kunnen zijn. Verder zouden er volgens het bureau duidelijke omrij-routes aangeboden kunnen worden en zou er ingespeeld kunnen worden 'op verliesaversie door de aanwezigheid van de camera’s duidelijker te maken'.

Dat de situatie voor een aantal automobilisten onduidelijk was, bleek vorig jaar oktober al op de Sloterweg-west: