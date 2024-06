Miniserie De Rechtbankmeneer #1: Publieke tribune

Maarten van der Tas komt al 45 jaar lang elke dag op de Amsterdamse rechtbank. Geboren in een juristenfamilie zat hij op zijn 16e voor het eerst op de publieke tribune. Hij heeft duizenden zaken bijgewoond, het werd zijn leven. In deze eerste aflevering van de nieuwe miniserie De Rechtbankmeneer maken we kennis met Maarten en volgen we hem in zijn dagelijkse gang naar de Amsterdamse rechtbank.

Elke dag om 12 uur stipt pakt Maarten de tram naar de Amsterdamse rechtbank aan de Parnassusweg. De tramlijnen, haltes en straten kent hij uit zijn hoofd. Aangekomen op de rechtbank scharrelt hij rond in het imposante marmeren gebouw. Rechters, advocaten, griffiers, bodes – hij kent iedereen bij naam, en zij hem. Die man met het rode jasje en de boodschappentas.

"Zeg is er nog een boeiende zaak? Een meervoudige kamer? En wie is de advocaat?" De bodebalie is zijn eerste stop, even kletsen en dan wil hij graag weten wat er vandaag allemaal speelt en of ze de deur van de publieke tribune voor hem open willen maken. "Weet je waarom ik altijd een boven tribune prettiger vindt? Bij een beneden tribune is het lastiger om de zaal te verlaten."

De miniserie 'De Rechtbankmeneer' is onderdeel van het programma Damsko.