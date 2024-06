Man steelt Rolex-horloges van politie: vier maanden celstraf

Een 36-jarige man is deze week veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf omdat hij in oktober 2020 in een hotel in de Oosterparkbuurt twee dure Rolexhorloges stal. De horloges waren van de politie, die een informant had ingezet om een bende op te kunnen pakken.

Eerder dat jaar had de Nederlandse politie van de Zwitserse autoriteiten te horen gekregen dat er twee verdachte personen interesse hadden getoond in dure horloges die ze contant wilden betalen. Omdat vermoed werd dat zij de verkoper zouden oplichten of beroven, werd er een onderzoek ingesteld en uiteindelijk een informant ingezet voor de koop.

Toilet

Daarna werd er een afspraak gemaakt in het hotel. Na een gesprek vroeg de dief of hij de horloges op het toilet mocht bekijken. Dat mocht van de informant. De dief rende daarna met de tas met horloges, die 34.800 euro en 37.400 euro waard waren, weg. Even later werd hij buiten opgepakt door de politie. Ook hielden agenten in een auto drie vermoedelijke mededaders aan, maar het Openbaar Ministerie wilde hen niet vervolgen.

"Hoewel verdachte in dit geval direct is aangehouden en daardoor de horloges weer terug zijn bij de eigenaar, is de financiële en maatschappelijk schade van dergelijke professioneel georganiseerde feiten groot", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Dit soort criminaliteit heeft een ontwrichtende werking op de samenleving en de handelwijze van verdachte getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de (zeer waardevolle) eigendommen van anderen."

Te lang

Tegelijkertijd vindt de rechtbank dat het de rechtszaak te lang op zich heeft laten wachten. Daarom wordt er vier maanden celstraf opgelegd in plaats van vijf maanden. Ook wordt het voorarrest van de straf afgetrokken. Uit het vonnis is niet op te maken hoe lang de dief in voorarrest zat.

De dief droeg tijdens de koopafspraak en zijn aanhouding ook zelf een Rolex-horloge, dat ongeveer 4200 euro waard was. Omdat hij geen legaal inkomen in Nederland heeft, verdacht het Openbaar Ministerie hem van witwassen. De rechtbank ging daar niet in mee omdat niet uitgesloten kon worden dat hij in het verleden wel legale inkomsten in het buitenland had.