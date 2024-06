Flitspalen gaan snelheid registreren: "30 km rijden voelt onnatuurlijk langzaam"

Op 80 procent van de wegen in de stad geldt sinds een half jaar de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Op die manier hoopt de gemeente de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanaf vandaag wordt daar op sommige plekken ook daadwerkelijk op gehandhaafd.

De maximumsnelheid ging in december vorig jaar op veel wegen in de stad al van 50 naar 30 kilometer per uur. Waar hardrijders het eerste half jaar nog niet direct op de bon werden geslingerd, komt daar na de gewenningsperiode verandering in. Vandaag worden de flitspalen op de Stadhouderskade als eerste van 50 naar 30 km per uur bijgesteld.

'Het is aangekondigd'

En wat weggebruikers daarvan vinden? Daar verschillen de meningen over: "Het is aangekondigd, we wisten het", en "Ik vind het belachelijk, we kunnen gewoon 50 rijden in de stad, zeker op doorgaande wegen", klinken de antwoorden.

"Dertig kilometer per uur aanhouden voelt onnatuurlijk langzaam", vertelt een bestuurder tegen AT5. Toch zijn er ook Amsterdammers die de maatregel zien zitten: "Heel goed! Hoe meer auto's op die manier afgeremd worden, hoe beter het me is."