Weer schietpartij in Zuidoost: man (19) zwaargewond

Bij een schietpartij in de straat Egoli in Zuidoost is vannacht een 19-jarige man uit Almere zwaargewond geraakt. Hij werd neergeschoten op een parkeerplaats.

Rond 01.20 uur kregen de hulpdiensten meerdere meldingen over een schietpartij. Het slachtoffer werd door een omstander geholpen en naar het nabijgelegen buurthuis, waarop dat moment een feest plaatsvond, gebracht.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam rukten uit. De man is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is een onderzoek gestart. Een politiewoordvoerder laat weten dat er nog niemand aangehouden is.

"Wat er zich precies op de parkeerplaats heeft afgespeeld en wat er mogelijk aan het schietincident vooraf is gegaan, staat nog niet vast", meldt de politie. "Alhoewel er een behoorlijk aantal mensen aanwezig was gedurende het incident, kon of wilde ter plaatse maar weinigen vertellen wat er gebeurd zou zijn."

Het is de tweede schietpartij in een week in het stadsdeel. Donderdagavond werden er bij station Bijlmer Arena al twee mannen neergeschoten.