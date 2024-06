De Spot: Diana wil de wereld veranderen met haar zelf bedachte t-shirts

Wat opvalt is dat al haar T-shirts, die ze zelf ontwerpt en vervolgens bij een drukker laat maken, een maatschappelijke boodschap hebben. Haar eerste shirt toont de tekst 'It's a white world, but is would be nothing without the black'. Diana is er trots op. "Will Smith heeft ooit een actie gevoerd bij de Oscars, omdat hij vond dat er te weinig zwarte acteurs werden genomineerd. Dat was de reden dat ik dit shirt heb gemaakt." Op de voorkant staat onder de tekst een wereldbol op z'n kop. Achterop staat hij rechtop met allerlei handen van verschillende kleuren die hem omhoog houden.

Het zijn niet de meest ingewikkeld teksten, maar Diana hoopt iets teweeg te kunnen brengen bij mensen. Of het nou om zwaardere thema's gaat of niet. "Ik vind het ook belangrijk om kinderen aan te sporten gezond te eten en te drinken. Vandaar het shirt over de melk." Het desbetreffende shirt predikt de woorden 'Anne ik heb dorst in melk', boven een glas melk. "Mijn neefje, die nu waarschijnlijk 40 zal zijn, zei die altijd op deze manier tegen zijn moeder als hij melk wilde drinken.