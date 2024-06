Taxichauffeur mishandeld in Nieuw-West, man en vrouw opgepakt

Een taxichauffeur is vannacht het slachtoffer geworden van een mishandeling in Nieuw-West. Agenten hebben daarna een man en een vrouw aangehouden.

De aanhoudingen vonden even na middernacht plaats op de Bocholtstraat. Op foto's is te zien dat er een autoraam kapot is en dat er een ambulance ter plaatse kwam.

Volgens een politiewoordvoerder zitten beide verdachten nog vast. "We wachten de aangifte nog af, dan weten we meer over wat er aan vooraf is gegaan", zegt een politiewoordvoerder.