Keti Koti maand in het Westerpark: "Het is te belangrijk voor maar één dag"

Een maand lang zijn er in het Westerpark activiteiten te doen die in het teken staan van de slavernijgeschiedenis van Nederland. "We willen het niet alleen vieren op 1 juli, dan gebeurt er al genoeg in de stad", vertelt initiatiefnemer Frank Wijdenbosch.

Op 1 juli is het écht Keti Koti, de dag waarop wordt gevierd dat Nederland in 1863 formeel, en in 1873 in de praktijk de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en het Caribisch gebied. De activiteiten die de komende weken in het park worden georganiseerd, zijn bedoeld voor jong en oud. "We hebben bijvoorbeeld iedere woensdag soep en dialoog en iedere vrijdag organiseren we verhalenavonden. Daarbij willen we ook echt de jongeren betrekken", zegt Wijdenbosch.