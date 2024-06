Stad nl Elektriciteitshuisjes moeten vanaf nu mooi zijn: "Deze vind ik lelijk en vies"

De komende decennia zullen er duizenden elektriciteitshuisjes bijkomen in de stad. En dan is het wel prettig als die nieuwe bouwwerken enigszins toonbaar zijn, dacht CDA-fractievoorzitter Rogier Havelaar. Samen met GroenLinks en Volt diende hij de motie 'elegante transformatorhuisjes' in, die vorige week in de gemeenteraad een meerderheid haalde.

"Hoe lelijk ik 'm vind op een schaal van een tot tien? Twaalf!", zegt Havelaar lachend bij een transformatorhuisje aan de Prins Hendrikkade. "We gaan de stad de komende jaren helemaal volbouwen vanwege de energietransitie. De huisjes die we neerzetten zijn kleiner dan drie bij drie, dus je hebt geen vergunningen nodig. Dan krijg je dit soort gedrochten. Ik wil heel graag dat er mooie huisjes komen en dat hebben we nu geregeld in de gemeenteraad."

Nu zijn er in de stad al wel wat transformatorhuisjes waar aandacht aan besteed is. Zoals die aan de Willemsparkweg, ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Fabrice Hünd. Of een huisje op het Hoofddorpplein, dat een kunstige print heeft. Maar er zijn meer manieren om de huisjes mooier te maken dan ze nu zijn, zegt Havelaar. Van beplanting tot graffiti "Zo'n huisje als dit is oneerbiedig gezegd een 'fuck the context'-huisje. Die kun je overal neerzetten, maar hij blijft overal even lelijk. Wij willen graag dat ze passen bij de wijk waar ze instaan. Als ze in een park komen, zet er dan beplanting omheen. Maar als je er eentje bij een skatebaan zet, dan kan er wat mij betreft prima graffiti op. Zo worden ze echt onderdeel van de buurt", aldus Havelaar. Transformatorhuisjes waar aandacht aan is besteed:

Transformatorhuisjes waar wat minder aandacht aan is besteed:

