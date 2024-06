Damsko aflevering 39: Aquaria & Oude Bekenden

Het einde van een tijdperk, en de zoektocht naar een thuisplek. Damsko is wat serieuzer deze aflevering, waarin we verschillende Amsterdammers ontmoeten die op hun manier struggelen met dagelijkse zaken.

In de rubriek De Spot gaan we op bezoek bij Loesje Hovestad-Van Koert. Zij staat er sinds kort alleen voor in de unieke tropische vissenwinkel die zij runt. Haar man is namelijk pas geleden overleden. Na 53 jaar is Loesje van plan de winkel te sluiten, omdat het met haar 82 jaar wat zwaarder wordt zeker nu ze alleen is. Ze neemt ons mee door de winkel voor een rondleiding.

In de miniserie ‘De Rechtbankmeneer' bezoekt Maarten zoals altijd weer de Rechtbank. Hij doet dat immers de afgelopen 45 jaar vijf dagen per week. Ook vertelt hij over een van de beste advocaten die hij ooit gekend heeft: zijn vader. Na het concentratiekamp in Dachau overleefd te hebben ging hij rechten studeren en schreef er zelfs een boek over.