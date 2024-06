Nationaal Monument Slavernijverleden wordt heringericht: "Wordt geen nieuwe hangplek"

De openbare ruimte rondom het Nationaal Monument Slavernijverleden werd laatste jaren vooral gebruikt als hangplek. Het stadsdeel wil daar verandering in brengen en daarom is er 3 miljoen gereserveerd voor de grote opknapbeurt. Vandaag kunnen omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden een voorlopig ontwerp komen bekijken in het Oosterpark.