Straten van Amsterdam nl De Straten in de Venserpolder “Hier ligt echt mijn hart, snap je?”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de Alexander Dumaslaan in de Venserpolder.

Nancy wordt ook wel "de buurtmoeder van de Venserpolder" genoemd. Toen Nancy tien jaar geleden naar de buurt verhuisde, viel het haar op hoeveel jongeren er woonden. Nancy: "Ik zeg altijd: ik heb twee biologische kinderen en meer dan honderd bonuskinderen.” Voor Nancy is het belangrijk om uit te dragen dat de jongeren er echt toe doen. De kracht van de Venserpolder? Dat is de warme samenwerking tussen iedereen in de wijk.

Quote "Ik zeg altijd: ik heb twee biologische kinderen en meer dan honderd bonuskinderen” Nancy

AT5

Dertien jaar geleden liep meester Dhieris zelf als kleine, rustige jongen rond op basisschool de Schakel en inmiddels staat hij hier elke dag voor de klas. Respect, rechtvaardigheid, gelijkheid en saamhorigheid zijn de speerpunten in de klas van Dhieris. Zijn leerlingen herkennen zich in hem en daardoor kan hij als meester echt een voorbeeld zijn voor hen. Op zijn TikTok deelt Dhieris de mooiste verhalen over het meester-zijn. “Ik wil laten zien hoeveel mooie talenten mijn kinderen hebben hier in de Venserpolder.” Met iedere leerling heeft Dhieris een persoonlijke band. Wat Dhieris het allerbelangrijkst vindt, is dat iedereen zonder vooroordelen beoordeeld wordt, op gelijke wijze.

Quote “Ik wil laten zien hoeveel mooie talenten mijn kinderen hebben hier in de Venserpolder” Meester Dhieris

AT5

Hoewel Lostt nu volwassen is, zijn de herinneringen aan de mooie tijden met zijn vrienden op dit schoolplein nog heel levendig. De Venserpolder heeft Lostt echt gevormd als mens én als artiest. Als kind rapte Lostt al in het buurthuis en inmiddels brengt hij met zijn vrienden onder een eigen opgericht label nummers uit. Vaak gaan de nummers ook over de Venserpolder. Het grote doel is om de AFAS uit te verkopen, maar eerst mogen wij genieten van een optreden van Lostt, hier, op het schoolplein dat hem heeft gemaakt tot de man die hij nu is.

AT5