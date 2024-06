Oprichter Haga Lyceum verliest hoger beroep en keert niet terug als directeur

Het ontslag van de oprichter van het Haga Lyceum, Soner Atasoy en een medebestuurder blijft in stand. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vandaag besloten.

Atasoy probeerde via allerlei procedures sinds zijn ontslag in 2020 terug te keren als directeur-bestuurder. Zo vocht hij eerder zijn ontslag aan in een bodemprocedure bij de kantonrechter. Het hof oordeelt vandaag nogmaals dat er geen reden is om de twee weer in hun oude functie te herstellen.

Atasoy werd in juni 2020 op staande voet ontslagen als directeur en bestuurder van Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar het Haga Lyceum deel van uitmaakt. Dit nadat hij in een eerdere schorsingsperiode weigerde om bankpasjes, gebruikersnamen en wachtwoorden in te leveren.

De school viel vervolgens in twee kampen uiteen. Er was veel kritiek op de bestuursstijl van Atasoy, waarin niet iedereen zich kon vinden. Een groep ouders die tegen het ontslag was, ging bijvoorbeeld voor de deur van de middelbare school staan om protestbrieven af te geven.

Nieuwe school

Intussen is Atasoy bezig om zijn rol in het islamitisch onderwijs voort te zetten. Demissionair minister van Onderwijs, Mariëlle Paul, gaf deze week Atasoy nog toestemming voor een nieuwe islamitische middelbare school in Tilburg. Al is het gemeentebestuur van die stad tegen.

Hoe de toekomst van het Haga in Nieuw-West eruit ziet, is onzeker. De onderwijsinspectie is kritisch over de school en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus als 'zeer zwak' en 'onvoldoende'.

Bovendien zit het Haga ook onder de opheffingsnorm van 488 leerlingen, met 482. Als de middelbare school drie jaar lang onder die norm blijft, dan kan er worden besloten door het Rijk om te stoppen met de financiering.