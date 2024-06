Faillissement huisartsenketen Co-Med op laatste moment afgewend

De faillissementsaanvraag van huisartsenketen Co-Med, dat twee praktijken in Amsterdam heeft, is vanmiddag op het laatste moment ingetrokken. Schuldeisers wilden het bedrijf failliet laten verklaren, omdat het bedrijf al langere tijd bepaalde rekeningen niet zou betalen. Nadat Co-Med vanochtend aan de grootste schuldeiser toezegde om met geld over de brug te komen, is een faillissement voorlopig van de baan.

Co-Med heeft in heel Nederland dertien praktijken waar bij elkaar zo'n 50.000 mensen zorg krijgen. De twee Amsterdamse praktijken van Co-Med zitten in De Bijlmer en in Slotervaart.

Intrekken

Doordat detacheringsbureau CareAbout, de hoofdschuldeiser, zijn geld krijgt, is er geen grond meer om de faillissementsaanvraag door te zetten. Zodoende is het verzoek ingetrokken. Het ging bij deze zitting om de zorgtak van Co-Med; in april ging de callcentertak al failliet.

Toch zijn de problemen voor Co-Med nog niet voorbij, want er zijn meer schuldeisers, zoals ingehuurde doktersassistenten, die niet uitbetaald zijn en nu geld willen zien.

Fred Louwerens, incassant namens CareAbout, zegt tegen De Telegraaf dat de andere schuldeisers 'samen een groter bedrag vorderen'. "En ik weet dat er nog een schuldeiser is die nog een veel groter bedrag claimt."

Andere schulden

Tegenover De Volkskrant zegt Louwerens: "We gaan Co-Med nu sommeren om ook de schulden van de andere schuldeisers te voldoen. Als ze dat niet doen, staan we binnenkort opnieuw voor de faillissementsrechter."

Met het scenario dat Co-Med vandaag om zou vallen, werd serieus rekening gehouden. Onder meer door zorgverzekeraars, die wettelijk zijn om patiënten van failliete huisartsenpraktijken ergens anders onder te brengen. Volgens NRC lag er bij de verzekeraars al langere tijd een draaiboek klaar voor het geval Co-Med failliet zou gaan.

Hoe nu verder is nog niet duidelijk. Co-Med bevestigt in een korte reactie dat het verzoek is ingetrokken. Ze komen later vandaag met een korte verklaring, laat de woordvoerder weten.