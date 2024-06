Struinpaden in De Bretten: ''Lekker klauteren en klimmen, dwars door de bosjes''

We hebben er even op moeten wachten maar nu is het zover: zomer in de stad. Daarom duiken de makers van Amsterdam Informeert weer de natuur in, dit keer bij natuurgebied De Bretten. Dat ligt in Sloterdijk Nieuw-West, tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg. Het is het laatste stuk wilde natuur in de stad. We gaan op pad met Willem Pepping, beheerder van Landschap Noord-Holland. Hij vertelt wat er zoal kruipt, sluipt en vliegt rond de struinpaden.

Wezels, boommarters en vossen Wat er zo uniek is aan het gebied De Bretten ervaar je volgens Pepping het beste door via de struinpaden te wandelen. ''Die zijn onverhard, het is lekker klauteren en klimmen, dwars door de bosjes.'' En in die bosjes kun je van alles tegenkomen. ''Hier staat de tongvaren, een redelijk zeldzame varen is dat .'' Het wemelt er van de vogels. Pepping wijst ons het nest van een grote bonte specht, die zich al snel laat zien met een hapje voor het jong. ''Die kiest de wilg uit omdat dat relatief zacht hout is.'' Verder kun je wezels, boommarters en vossen tegenkomen in De Bretten.

Tuinparken Na de struinpaden lopen we via het Brettenpad naar Tuinpark De Bretten. Daar komt Janine Burm ons tegemoet lopen. Zij heeft daar al 8 jaar een huisje. Als we haar vragen wat ze van het tuinpark vindt antwoordt ze: ''''Alleen dit al, die prachtige laan als je binnenkomt. Je laat de stad achter je en je komt hier en je bent in een andere wereld eigenlijk.''