Kamperende studenten VU-campus zijn niet van plan te vertrekken: "We houden het vreedzaam"

De groep wil met de actie aandacht vragen voor hun eisen aan de VU. "We willen dat de VU de banden met Israël breekt en hopen dat het bestuur hierdoor de urgentie inziet", vertelt Hooghiemstra. Een andere demonstrant die anoniem wil blijven, vertelt dat het gaat om een vreedzaam protest: "We denken dat dit werkt en de dat de VU met ons in gesprek wil blijven op deze manier."

"We denken dat dit werkt en dat de VU met ons in gesprek wil blijven op deze manier"

De reacties van studenten op de campus lopen uiteen. "Ik vind het wel goed en sterk dat ze het doen, het is voor een goede zaak", vertelt een student. Een andere student zegt het onnodig te vinden, maar begrijpt wel dat de actie een gevolg is van eerdere acties op andere universiteiten.

Een paar weken geleden werd ook al eens een tentenkamp op de UvA neergezet. Dat kamp bestond uit zo'n 200 tenten, was gebarricadeerd en werd 's nachts door de politie ontruimd.

Op de VU is daar vannacht geen sprake van geweest. "Het is rustig verlopen. We hadden wel het liefst gebruikgemaakt van het tentamengebouw om naar de wc te gaan, maar de VU was bang dat we dat gingen bezetten. We hebben twee emmertjes gekregen waar we het mee hebben moeten doen", vertelt Hooghiemstra.

In gesprek

De groep studenten was de afgelopen tijd wel in gesprek met het bestuur, maar is nog ontevreden over de uitkomst. "De gesprekken gaan soms wat lastig. We worden het niet eens over de grondvoorwaarden. Het bestuur wil bijvoorbeeld niet erkennen dat er een genocide is", aldus Hooghiemstra.

De VU laat weten het tentenkamp van vannacht te hebben gedoogd. Of de universiteit dat ook blijft doen als de studenten nog een nacht op het terrein willen overnachten, is de vraag. De VU zegt in elk geval de gesprekken met de actievoerende studenten voort te willen zetten.