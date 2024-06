Meer fatbike-ongelukken: "Levensreddende operaties bij jongeren nemen toe"

Het aantal ongelukken met fatbikes in de stad stijgt. En omdat die fatbikes soms wel 40 of 50 kilometer per uur kunnen, is het letsel wat bestuurders en andere slachtoffers oplopen vaak ernstig. Slachtoffers belanden steeds vaker op de spoedeisende hulp. Dat constateert onder meer neurochirurg Maarten Bot van het Amsterdam UMC, en hij maakt zich dan ook zorgen: "Het aantal jonge mensen die een operatie nodig hebben om te overleven neemt toe."

Ramona fietste afgelopen weekend met haar zoontje door het Baanakkerspark in Noord toen ze werd aangereden door twee jongens op een fatbike. "Ik weet alleen nog dat ik die jongetjes aankeek, we allemaal doodsangsten in onze ogen hadden en niets meer konden doen. Het ging echt supersnel en de klap was keihard. De fatbike brak gewoon in tweeën." Zelf is er naar eigen zeggen goed vanaf gekomen. Ze is bont en blauw en haar zoontje heeft alleen een schrammetje op zijn pink. "Godzijdank", zegt ze. "Maar een van de jongens die op de fatbike zat is er veel slechter aan toe." Ernstige verwondingen Tessa Biesheuvel, hoofd Spoedeisende Hulp op het Amsterdam UMC ziet steeds vaker jongeren met letsel op de spoedeisende hulp. "Vooral jonge kinderen, tussen de 10 en 14 met ernstige aangezichtsverwondingen en botbreuken. Jongeren hebben vaak niet door hoe hard zo'n ding kan gaan. We hebben een aantal keren per week wel jongeren met letsel hier op afdeling."

Ook neurochirurg Maarten Bot van het Amsterdam UMC ziet steeds vaker jonge patiënten met ernstig letsel. "Ik zie het dagelijks op mijn werk dat er een toename is aan jonge mensen die hersenletsel hebben na een ongeluk en soms een hersenoperatie nodig hebben na een ongeluk om te kunnen overleven." Zo lag er afgelopen jaar bij de chirurg een jonge vrouw van 25 op de operatietafel die hard was gevallen met een fatbike. "Ze kwam bewusteloos binnen en had een hersenbloeding. Ik moest een deel van haar schedel verwijderen, zodat de hersenen meer ruimte konden krijgen. Ze heeft het daardoor overleefd, maar moest daarna erg lang revalideren. Ze zal ook nooit meer helemaal herstellen." Volgens Bot is de schade vaak ernstig en worden de risico's dan ook onderschat. "Mensen begrijpen vaak onvoldoende wat de hersenen nou precies zijn. Het is namelijk geen stevig materiaal, maar een soort zachte pudding. Bij een harde val ontstaan er scheuren en die kunnen maar gedeeltelijk herstellen, waardoor de kans op blijvende schade erg reëel is. De hersenen zijn echt heel kwetsbaar."

Landelijk zijn er cijfers van de toename van ongelukken met fatbikes. Veiligheid NL, dat is het kenniscentrum voor letselpreventie, ziet een sterke toename van het aantal behandelingen op de spoedeisende hulp (SEH) na een verkeersongeval met en fatbike. In 2022 waren dit zeven gevallen, in 2023 nam dit toe tot 59. En in de eerste vier maanden van 2024 zijn er 33 gevallen geregistreerd. Dit waren alleen nog ongevallen waarbij de fatbiker zelf gewond raakte. Daarnaast werden in het onderzoek niet alle, 14 in totaal, afdelingen van spoedeisende hulp onderzocht, dus het werkelijke aantal ligt nog hoger. Strenger handhaven Ramona en haar vriend nemen de jongens op de fatbike niets kwalijk. "Ik snap wel dat die jonge kinderen het vet vinden om 45 kilometer per uur te rijden. Maar het zou niet mogelijk moeten zijn hoe makkelijk je die dingen kan opvoeren en dat je overal op webwinkels slechte fietsen makkelijk en goedkoop kan kopen", vertelt Ramona's partner Guido Dekker. Ze vinden dat er strenger gehandhaafd moet worden op de opgevoerde fatbikes en dat ouders beter moeten waarschuwen tegen de gevaren. Het kabinet gaat ook maatregelen nemen tegen het opvoeren van de fietsen. Zo wordt het bezit en het gebruik van de opvoersetjes verboden en houdt de politie sinds begin dit jaar controles op rollerbanken die speciaal voor elektrische fietsen zijn. Ook neurochirurg Bot vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om de elektrische fietsen veiliger te maken, maar pleit vooral voor het gebruik van een fietshelm. "Zo'n helm zorgt ervoor dat je hersenen minder schade oplopen tijdens een val. Een fietshelm beschermt niet tegen alles, maar wel tegen een groot deel van het letsel. Het verlaagt de kans op zwaar letsel behoorlijk."