Theatervoorstelling in De Balie over de ouderenzorg

De afgelopen maanden deed AT5 samen met De Balie Live Journalism onderzoek naar de problemen in de ouderenzorg in de stad. Het onderzoek wordt afgesloten met een theaterstuk, gebaseerd op de gesprekken met zorgverleners, ouderen, beleidsmakers en deskundigen. Het slotstuk Zorgen voor Later is komende maandag te zien in De Balie.