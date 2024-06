Verdachte (27) aangehouden voor steekpartij bij OLVG West na ruzie op festival

De mannen kregen het op 10 september 2023 aan het eind van de avond met elkaar aan de stok op het festival Parels van de Stad, bij Riekerhaven. Er volgt een knokpartij. Een van de twee raakt daarbij gewond aan zijn hand en hij rijdt, samen met een vriend, naar het OLVG West om zich te laten behandelen. Als hij even de wachtkamer uitloopt om een sigaret te roken, ziet hij tot zijn verbazing dezelfde man van de vechtpartij eerder die avond. Het is dan rond 01.15 uur 's nachts.

Levensgevaarlijk gewond

De man die aan z'n hand gewond is wordt opgemerkt door de andere man, die nu samen met een vrouw is. Hij rent vervolgens op de gewonde man af en beukt op hem in. Vervolgens trekt hij een mes en steekt hij meerdere keren op de gewonde man in. Die wordt geraakt in zijn hartstreek en raakt levensgevaarlijk gewond. Hij overleeft de steekpartij uiteindelijk wel.

In januari deelt de politie beelden van de verdachte om erachter te komen wie hij is. Dat heeft nu dus geleid tot een aanhouding.

