En weer veegt Raad van State bestemmingsplan voor Hamerkwartier van tafel

De Raad van State heeft een streep gezet door de woningbouwplannen op het Draka-terrein, een deel van het toekomstige Hamerkwartier. De gemeenteraad zou geen goed zicht hebben op de risico's in de buurt van de nabijgelegen chemische fabriek Ketjen. Een fikse tegenvaller voor de gemeente: twee van de zeven bestemmingsplannen voor het Hamerkwarier liggen nu in de prullenbak.

Zo zou het Draka-terrein er volgens de ontwikkelaars moeten uitzien - Hines/Provast

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, concludeert dat de gemeenteraad geen goed zicht had op de veiligheidsrisico's van woningbouw vlak bij een chemische fabriek. In deze fabriek, Ketjen, wordt gewerkt met nikkelhydroxycarbonaat. Als die stof per ongeluk vrijkomt, kunnen er dodelijke slachtoffers vallen. De gemeenteraad heeft niet alleen onvoldoende zicht gehad op de risico's, stelt de Raad van State; ook is niet goed genoeg gemotiveerd of de risico's aanvaardbaar zijn. Herhaling van zetten In maart dit jaar vernietigde de Raad van State al een ander bestemmingsplan in het Hamerkwartier op dezelfde gronden. Dit buurtje, op het terrein van de inmiddels vertrokken Exclusiva-fabriek, staat het dichtste bij Ketjen. Het moederbedrijf van Ketjen, Albemarle, maakt zich zorgen dat woningen zo dicht bij hun fabriek straks hun werkzaamheden zullen belemmeren.

De zeven buurten van het Hamerkwartier, met het Draka-terrein in het rood. Ketjen is het gearceerde, paarse vlak, uiterst rechts op de kaart - Hamerkwartier.nl

De rechter gaf Albemarle toen gelijk: de gemeente zou geen goed zicht hebben gehad op de risico's van woningbouw vlak naast Ketjen. Ook had de gemeente de uitbreidingsplannen van de fabriek, die al bekend waren toen in 2022 het bestemmingsplan werd goedgekeurd, niet meegenomen in de besluitvorming. De uitspraak van woensdag, over het Draka-terrein, is grotendeels een herhaling van zetten. Ook op enkele andere punten stelt de Raad van State de chemische fabriek in het gelijk. Zou zouden er in het bestemmingsplan enkele incorrecte bouwhoogtes van de toekomstige woontorens staan vermeld. Ook rammelt het onderzoeksrapport over de geluidsnormen rondom de fabriek en de toekomstige woonwijk. De gemeenteraad had het besluit niet op basis van het rapport mogen nemen, stelt de Raad van State.

Hamerkwartier: moderne woontorens aan het IJ Het Hamerkwartier is een toekomstige woonwijk die moet verrijzen tussen het IJ, de Meeuwenlaan, het Motorkanaal en de Johan van Hasseltweg. Het moet een woon- en werkgebied worden met zo'n 6500 woningen. Vroeger stond in deze buurt veel zware industrie, maar die zijn nagenoeg allemaal vertrokken. Ketjen, dat vlak naast het Hamerkwartier staat, is een uitzondering: de fabriek staat op eigen grond en zegt graag te willen blijven.

Daarmee wordt, voor de tweede keer, een bestemmingsplan voor het toekomstige Hamerkwartier van tafel geveegd. In totaal is het Hamerkwartier onderverdeeld in zeven buurten, elk met hun eigen bestemmingsplan. Op het Draka-terrein gaat het om 1700 woningen, op het Exclusiva-terrein zouden 350 woningen moeten verrijzen.

Quote "Dit lag in de lijn der verwachtingen" Woordvoerder wethouder Reinier van Dantzig

In een reactie laat een woordvoerder van woningbouwwethouder Reinier van Dantzig (D66) weten 'teleurgesteld' te zijn. Maar: "Dit lag in de lijn der verwachtingen." Het college verwacht overigens dat de woningen alsnog gebouwd zullen worden. "We moeten alleen de risico's voor de gemeenteraad beter in kaart brengen. Het plan hoeft inhoudelijk niet gewijzigd te worden. We hebben er het volste vertrouwen dat woningbouw op deze plek veilig kan." 'Duidelijke uitspraak' De directie van Ketjen spreekt in een persbericht van een duidelijke uitspraak en lijkt er niet op te rekenen dat de plannen nu helemaal van tafel zullen verdwijnen. "Wonen naast een chemiefabriek is mogelijk, mits de richtlijnen voor een goed woon- en leefklimaat worden gevolgd. Ketjen is de afgelopen tijd in gesprek getreden met de gemeente en hoopt in de toekomst met wethouder Van Dantzig snel tot een goede oplossing te komen."