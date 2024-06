Drugslab voor coke en heroïne in woning vlak bij Delflandplein: Halsema sluit pand

Pannen, wasteilen, maatbekers en kookplaten: de politie trof dat onder andere begin mei aan in een woning aan de Maasluisstraat in Nieuw-West. Naast het keukengerei werd er ook cocaïne en heroïne gevonden. Alles duidt er dus op dat het pand werd gebruikt voor een drugslab. Voor burgemeester Femke Halsema reden genoeg om de woning voor drie maanden te sluiten.

In april kreeg de politie een anonieme melding binnen dat de woning vermoedelijk zou worden gebruikt als drugslab. Volgens de melder waren er in de nachtelijke uurtjes namelijk steeds mensen aan het werk. De politie begon een onderzoek en besloot begin mei om het pand binnen te vallen.

Wassen, bewerken en versnijden

In de woning troffen de agenten heroïne en cocaïne aan, maar ook veel spullen die werden gebruikt voor het bewerken en versnijden van de drugs. Zo werden er zakken met versnijdingsmiddelen gevonden en elf jerrycans met aceton, wat wordt gebruikt om coke te 'wassen'.

Ook werden andere benodigdheden voor het wassen, bewerken en versnijden van de drugs gevonden in de woning. Zoals pannen, wasteilen, blenders, zeven, magnetrons, maatbekers, ventilatoren, PH-meters, thermometers en kookplaten. In de berging troffen de agenten nog meer versnijdingsmiddel aan, zo'n 50 kilo, en een kweektent. Daar kunnen exotische gewassen en snelgroeiende planten in worden gekweekt, zoals bijvoorbeeld hennep.

Wel Playstation, geen bed

Volgens de politie was het duidelijk dat het pand niet gebruikt werd als woning. Naast een bank, een tafel met daarop een tv met Playstation en een aantal stoelen stonden er namelijk geen andere meubels in het pand.

Vanwege de aanwezige drugs en materialen is volgens de burgemeester de kans aanwezig op bijvoorbeeld ripdeals, brand en gevaar voor omwondenen. Voor Halsema reden om de woning te sluiten. "Met de sluiting van bovengenoemde woning wil ik naar buiten laten zien dat er geen drugs meer wordt verhandeld, gedistribueerd dan wel bewerkt vanuit de woning. Hiermee wil ik het risico voorkomen dat criminelen naar de woning komen."