Unieke films van Eye mogelijk beschadigd door wateroverlast in Castricumse opslagbunker

Een tiental unieke films is mogelijk beschadigd geraakt doordat een opslagbunker in Castricum onder water heeft gestaan. Gisteren ontdekten medewerkers van het Eye Filmmuseum dat er zo'n halve meter water stond in de bunker, waar hun oude nitraatfilms worden bewaard. Het water is weggepompt, maar de filmblikken op de onderste rij zijn nat geworden.

"Bij de meesten bleef het water aan de buitenkant, maar bij een tiental films is ook water in de blikken terechtgekomen", vertelt collectiebeheerder Frank Roumen aan NH Nieuws. "Die films zijn gelijk afgevoerd. Die worden gevriesdroogd en daarna vacuüm getrokken. Over een tijdje weten we pas wat de schade is."

Gisteren troffen medewerkers van Eye de natte boel aan in Castricum. "Er wordt elke week wel een film gehaald of weggebracht naar de bunker. Gisteren kregen we de deur niet open en ontdekten we dat het water heel hoog stond. Het is wel eens eerder nat geweest, vandaar dat we al een pomp hadden geïnstalleerd en er zandzakken hebben neergelegd."

De boosdoener blijkt het uitvallen van de stroom, waardoor de pomp niet meer werkte. "We zijn de hele dag in actie geweest en de brandweer heeft uiteindelijk alles leeggepompt. Het gaat gelukkig 'maar' om een tiental films dat aangetast lijkt. Ik vind het toch heel pijnlijk om te zeggen dat het meevalt. Een tiental is namelijk te veel. Ik heb er slecht van geslapen."