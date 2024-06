A10 Oost vanaf vanavond hele weekend dicht wegens werkzaamheden

Het asfalt op dit deel van de Ring is aan vervanging toe. De kwetsbare stukken in het asfalt worden vervangen. Het gaat om een tijdelijke oplossing, want vanaf volgend jaar wordt het asfalt van de hele A10 Oost vervangen. Ook dan zal worden gewerkt aan onder meer de vangrail en de hemelwaterafvoer.

De werkzaamheden beginnen vanaf vanavond dus het hele weekend. Verkeer met de bestemming Amsterdam-Zuid wordt vanaf knooppunt Watergraafsmeer omgeleid via de A1, A9 en A2. De afslagen S111, S112 en S113 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amstel zijn afgesloten en te bereiken via de Ring A10 Oost, rijrichting Amsterdam-Noord (buitenring).

Update 7-6-2024

In onze eerdere berichtgeving stond dat de A10 Oost enkel drie nachten dicht was en overdag gewoon open zou zijn. Maar dat is dus niet zo. Rijkswaterstaat heeft dit verkeerd gecommuniceerd. "We hebben door foutieve interne afstemming verkeerde informatie verstrekt".