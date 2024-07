AT5 Partnerships

Veel van onze programma's maken we samen met partners. Samen met partijen zoals Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, Koninklijk Paleis Amsterdam, Amsterdam City Swim of Openbare Bibliotheek Amsterdam maken we uiteenlopende programma voor tv, online en social. Van documentaire tot live-event, van bouw- en woningbouw tot jeugdeducatie; samen met onze partners informeren, inspireren en verbinden we alle Amsterdammers.