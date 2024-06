Stad nl Invasie naaktslakken door kletsnat voorjaar: "Ze vreten de hosta op en zuigen de bloemen leeg"

Het natte voorjaar was een heerlijke tijd voor de naaktslak, en dat is nu heel goed te zien. Met veel meer dan normaal kruipen ze nu massaal door de tuintjes in de stad. En die laten een spoor van vernielingen achter bij vele bloemen, planten en moestuinen. Tot afgrijzen van vele hobbytuinders.

De grote aantallen zijn te verklaren door de vele regen dit voorjaar. Daarnaast ziet ecoloog Atze van der Goot ook andere oorzaken. "De bodemkwaliteit is achteruit gegaan, daardoor worden de eitjes minder opgegeten", legt hij uit. "De natuurlijke predatoren nemen af. En tegelijkertijd is de klimaatverandering. Dat is een signaal aan ons: we gaan op dit moment niet goed met de natuur om." Voor volkstuinders is de realiteit dat hun pracht en praal eraan gaat. Op tuinpark Nut en Genoegen in West worden overigens niet alle tuinders er gek van, maar Irma Kanis is ze meer dan zat. "Vooral die hele grote naaktslakken, die vreten de hosta op of die zuigen de bloemen leeg", beschrijft ze. "Dat is natuurlijk vreselijk om te zien als je van bloemetjes houdt."

AT5

En dus grijpt ze op harde wijze in. "Met schaar, ja", geeft ze aan. "Ik krijg altijd wel vreselijke gezichten erop als ik zeg dat ik de naaktslakken, 's avonds in mijn rondje om ze te verdelgen, precies achter de kop doorknip waardoor ze geen pijn lijden. Je moet ervanaf. " Egels of eenden Ecoloog Van der Goot heeft eerder van die methode gehoord, maar is er niet over te spreken. "Ik heb het voorbij zien komen, maar het lijkt mij geen prettige ervaring voor jezelf en voor de slak", zegt hij. "Trek wat predatoren naar je gebied. In de stad zijn dat egels of eenden of andere soorten vogels. Zorg dat daar een geschikte habitat voor is. En vervolgens wat je ook kan doen is ze weghalen en ergens anders neerzetten."

AT5