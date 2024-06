Om 0.00 uur als allereerste stemmen voor Europa: ''Genoten, maar nu naar de club''

De klok slaat 0.00 en het eerste stembureau voor de Europese Parlementsverkiezingen opent in de Tolhuistuin in Noord. Een primeur: Amsterdammers mogen als eerste in heel Europa hun stem uitbrengen. Daarvoor vond de Stemnacht plaats, een evenement om de Amsterdammers nog even te informeren voordat ze het stemhokje in gaan. En dat bleek nodig.

"Het is saai," aldus een voorbijganger over de Europese politiek en benadrukt dat evenementen zoals Stemnacht een stap is om het "beter te verkopen". Door middel van speeddaten met EU-kandidaten, een politieke show van de Kiesmannen en optredens van artiesten uit Noord, probeert organisator van Stemnacht, Devika Gauri, de Europese Unie iets tastbaarder te maken. ''Al bemoei je je niet met de politiek, de politiek bemoeit zich wel met jou."

Na de eerste online stemmen uit Estland konden Amsterdammers vannacht als eerste in heel Europa hun stem fysiek uit te brengen voor de Europese Parlementsverkiezingen. Twintig minuten voordat het stembureau in de Tolhuistuin de deuren opende stond er al een rij voor de deur

En de eer van de allereerste stem in Europa ging naar Sophie de Feber. ''Heel bijzonder om als eerste te mogen stemmen." En het gevoel bij de rest van de stemmers: ''De vibe hier is goed, een beetje oud en nieuw-achtig''. En dat vindt ook een andere nachtelijke stemmer: ''Ik heb ervan genoten, maar we gaan nu eerst naar de club.''