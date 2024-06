Om middernacht als allereerste stemmen voor Europa: ''Genoten, maar nu naar de club''

De klok slaat 00.00 uur en het eerste stembureau voor de Europese Parlementsverkiezingen opent in de Tolhuistuin in Noord. Een primeur: Amsterdammers mogen als eerste in heel Europa hun stem uitbrengen. Daarvoor vond de Stemnacht plaats, een evenement om de Amsterdammers nog even te informeren voordat ze het stemhokje in gaan. En dat bleek nodig.