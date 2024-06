Geldmaat gaat aantal filialen met afstortpunten uitbreiden in strijd tegen overvallen

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in antwoord op vragen van toenmalig VVD-raadslid Marianne Poot. De beantwoording heeft duidelijk op zich laten wachten, want de vragen werden op 22 oktober 2021 ingediend naar aanleiding van een item van AT5. Een woordvoerder van Halsema laat desgevraagd weten dat de vragen 'per abuis zijn blijven liggen'.

Door de overgang van geldautomaten van banken naar Geldmaat, verdween destijds ook de mogelijkheid voor ondernemers om hun geld bij overdekte geldautomaten te storten. Hierdoor moeten zij steeds vaker buiten en op drukke plekken hun geld storten. Ondernemers maken zich zorgen, omdat het vaak om enkele duizenden euro's cashgeld gaat.

Zeven Geldmaatwinkels

Halsema schrijft die zorgen te begrijpen en laat weten dat Geldmaat al enige tijd bezig is met de aanpak van het probleem. Inmiddels telt de stad zeven Geldmaatwinkels, waar niet alleen veilig geld kan worden opgenomen, maar waar ondernemers ook in een veilige omgeving hun geld kunnen storten. "Geldmaat heeft aangegeven het aantal filialen met afstortpunten te zullen uitbreiden", aldus de burgemeester.

Hoewel de politie niet de capaciteit heeft om uit te zoeken hoeveel ondernemers er jaarlijks slachtoffer worden van een overval bij het storten van geld, heeft de burgemeester geen signalen dat er momenteel sprake is van een golf aan overvallen op geld stortende ondernemers.

"Minder cash in omloop"

"Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om klanten te laten betalen door PIN wat ervoor zorgt dat er minder cashgeld in omloop is. Ook kiezen ondernemers ervoor om cashgeld af te romen. Dit houdt in dat zij grote contante geldbedragen in beveiligde boxen opslaan en dit op een later moment laten ophalen door een beveiligingsbedrijf", aldus Halsema.

Volgens de burgemeester hebben ondernemers sinds de overname van Geldmaat verschillende mogelijkheden om hun contant geld te storten, te weten middels sealbags in geldmaatautomaten, in de Geldmaatwinkels en recyclers in winkels (voornamelijk Primera’s). Daarnaast is er de mogelijkheid het geld te laten afhalen door een waardetransportbedrijf.