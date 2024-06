Ajax bevestigt vertrek Conceição naar FC Porto

De aanvaller werd het afgelopen seizoen door de Portugese club van Ajax gehuurd, waarbij in de overeenkomst een optie tot koop was opgenomen. Die optie is door Porto gelicht.

Conceição werd vorig jaar zomer aan FC Porto gehuurd, nadat de Amsterdammers hem juist in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro van die club overnamen. Het contract van de 21-jarige speler liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2027.

Op 4 september 2022 maakte hij zijn debuut in Ajax 1 tijdens de wedstrijd Ajax - SC Cambuur: 4-0. In totaal speelde de Portugees international 28 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, waarin hij één keer scoorde.