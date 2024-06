Liveblog Europese verkiezingen: 352 stemlocaties geopend, drukte bij CS

Sinds 1979 wordt er elke vijf jaar gestemd voor het Europees Parlement. De verkiezing van vandaag is daarmee de tiende keer dat Europeanen hun stem uitbrengen. In Nederland is de opkomst meestal het laagst van alle vier de verkiezingen die wij kennen. In Amsterdam was de opkomst maar één keer boven de 50 procent van alle stemgerechtigden, tijdens de eerste verkiezing in 1979 (52 procent).

Na de eerste verkiezing daalde het aantal Amsterdammers dat hun stem uitbracht voor het Europees Parlement steeds. Met als dieptepunt in 1999, toen maar 25,3 procent van de stemgerechtigden ging stemmen. Na 1999 begon het aantal kiezers in Amsterdam weer te groeien. Tijdens de laatste verkiezingen, in 2019, was de opkomst 45.3 procent. Dat was 3,4 procentpunten boven het landelijk gemiddelde.